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Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde 7 adrese düzenlene operasyonlarda 1 ton 370 litre kaçak alkol ele geçirildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:21
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Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı, Kom ve İstihbarat Şube personeli ile birlikte 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 5 farklı damıtma ve üretim sistemi, 570 litre kaçak üretim rakı, 750 litre şarap, 50 litre etil alkol ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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