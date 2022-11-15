﻿Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı, Kom ve İstihbarat Şube personeli ile birlikte 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 5 farklı damıtma ve üretim sistemi, 570 litre kaçak üretim rakı, 750 litre şarap, 50 litre etil alkol ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)