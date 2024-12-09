Tekirdağ’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık'ta Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, araç içinde farklı uyruklardan 11 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ekiplerin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaçak göçmenlere yeni operasyon: Bakan Yerlikaya rakamları açıkladı