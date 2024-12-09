Tekirdağ’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen denetimlerde bir araçta 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık'ta Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, araç içinde farklı uyruklardan 11 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ekiplerin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaçak göçmenlere yeni operasyon: Bakan Yerlikaya rakamları açıkladıKaçak göçmenlere yeni operasyon: Bakan Yerlikaya rakamları açıkladı

Tekirdağ’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Son Haberler
Bitlis’te yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Bitlis’te yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Uzmanından grip için ‘48 saat’ uyarısı
Grip için ‘48 saat’ uyarısı
Trabzonspor ideal kadrosunu bir türlü kuramadı. Her maçta değişti
Trabzonspor ideal kadrosunu bir türlü kuramadı. Her maçta değişti
Münbiç terör örgütlerinden temizlendi
Münbiç terör örgütlerinden temizlendi
Kocaeli'nde iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Kocaeli'nde iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var