Tekirdağ’da 113 kişi yakalandı, 40 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması amacıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 40’ı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, il genelinde titiz bir çalışma yürüterek aranan kişilere yönelik denetim ve baskınlar gerçekleştirdi. Bu başarılı operasyonlarla, Tekirdağ’da asayişin sağlanması adına önemli bir adım atılmış oldu.

Yakalanan şahısların suçlarına ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, jandarma ekipleri benzer operasyonların süreceğini belirtti.