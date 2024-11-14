Tekirdağ’da eş zamanlı denetim: 8 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da eş zamanlı denetim: 8 kişi yakalandı

Tekirdağ ve Çorlu polisinin il ve ilçe genelinde düzenlediği eş zamanlı denetimlerde 57 araç ve 258 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada aranan 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Kasım'da, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında 288 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 57 araç incelendi.

Operasyonda, 301 gram bonzai, 4 sentetik ecza, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan bir şahıs, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs ile motosiklet hırsızlığında şüpheli bir kişi olmak üzere toplamda 8 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonda toplam 21 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Tekirdağ’da 157 polisle eş zamanlı operasyon

Tekirdağ’da 157 polisle eş zamanlı operasyon

Tekirdağ’da 157 polisle eş zamanlı operasyon

Tekirdağ’da 157 polisle eş zamanlı operasyon

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