Tekirdağ'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "yaralama" ve "yağma" suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hükümlüyü ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü R.T, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)
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