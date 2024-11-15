Tekirdağ'da feci olay! Tabancayla vurulan 2 kız çocuğu evde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da feci olay! Tabancayla vurulan 2 kız çocuğu evde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. (15) ile Kübra Rabia Y. (15) evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak'taki bir evde meydana geldi.

ANNE BABA HABER ALAMAYINCA KOMŞULARINA ULAŞTI

İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi. İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

2 KIZ ÇOCUĞU YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

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Evde, savcı ve polis ekipleri inceleme yaparken, olaya ilgili inceleme sürüyor.

Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

Evde, savcı ve polis ekipleri inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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