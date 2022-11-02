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Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan ve Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık kızı Nisa Nur'un öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili sürücü Batuhan Demirdöven'in (25) ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:37
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Tekirdağ'da 24 yaşındaki Gizem Kurarer ile 6 aylık kızı Nisa Nur'un öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kazada sürücü Batuhan Demirdöven'in ehliyeti yokmuş

Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı
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DHA'nın haberine göre, Sarılar Mahallesi'nde önceki gün Batuhan Demirdöven'in kullandığı 59 AFY 160 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför bölümü ile açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Gizem Kurarer ile bebeği Nisa Nur Kurarer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile kızı, Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

Kamyonetin sürücüsü Batuhan Demirdöven ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen Demirdöven'in, ifadesinde, seyir halindeyken çocuklardan birinin direksiyona sarıldığını ve bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirdöven, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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