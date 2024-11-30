Tekirdağ’da 3 ayrı operasyon! Uyuşturucularla ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da 3 ayrı operasyon! Uyuşturucularla ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 farklı operasyon düzenledi. İlk operasyon, Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi’nde gerçekleştirildi ve S.C.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi.

İkinci operasyon, Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi’nde yapıldı. E.S. ve R.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Arama sonucunda sentetik hap, 2 gram esrar, 1 adet bıçak, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet uyuşturucu sarma kağıdına el konuldu.

Son operasyon ise Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İ.T. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 10 adet sentetik hap ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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