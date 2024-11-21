Tekirdağ’da 3 ayrı yerde uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde, 19 Kasım 2024 tarihinde S.K. ve S.Ö. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 10 gram bonzai ele geçirildi. Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'nde, 20 Kasım 2024 tarihinde U.C.A. ve H.U. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 30 gram esrar bulundu. Aynı gün Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde O.P. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 9 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahıslar hakkında TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.