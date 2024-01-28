Tekirdağ'da 3 katlı evde çıkan yangın can aldı. 1 ölü 2 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Papatya 7'nci Sokak üzerinde bulanan Hamdiye ve Hasan Gezen çiftine ait 3 katlı müstakil evde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir nedenle evin birinci katında dumanların çıktığı fark eden Hasan Gezen, balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Bu esnada alevler giriş kattan yükselmeye başladı. Olayı fark eden komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bu sırada Hamdiye Gezen isimli vatandaş ise evin ikinci katına çıkarak balkonda kurtarılmayı bekledi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, merdivenle Hamdiye Gezen'i balkondan aldı. Vücudunda yanıklar oluşan Gezen, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Hasan Gezen ile yangına müdahale eden bir itfaiye erinin ise el ve yüzünde yanıklar meydana geldi. Yaralılar ambulasla hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından, ev kullanılamaz hale geldi.