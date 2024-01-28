Tekirdağ'da 3 katlı evde çıkan yangın can aldı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 3 katlı evde çıkan yangın can aldı. 1 ölü 2 yaralı
Tekirdağ'da 3 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında Hamdiye Gezen (55) hayatını kaybetti, eşi Hasan Gezen (60) ve bir itfaiye eri ise yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Papatya 7'nci Sokak üzerinde bulanan Hamdiye ve Hasan Gezen çiftine ait 3 katlı müstakil evde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir nedenle evin birinci katında dumanların çıktığı fark eden Hasan Gezen, balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Bu esnada alevler giriş kattan yükselmeye başladı. Olayı fark eden komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bu sırada Hamdiye Gezen isimli vatandaş ise evin ikinci katına çıkarak balkonda kurtarılmayı bekledi.

tekirdagda-3-katli-evde-yangin-1-olu-2-yarali-3652-dhaphoto1.jpg

1 ÖLÜ 2 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, merdivenle Hamdiye Gezen'i balkondan aldı. Vücudunda yanıklar oluşan Gezen, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Hasan Gezen ile yangına müdahale eden bir itfaiye erinin ise el ve yüzünde yanıklar meydana geldi. Yaralılar ambulasla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından, ev kullanılamaz hale geldi.

tekirdagda-3-katli-evde-yangin-1-olu-2-yarali-3652-dhaphoto4.jpg

tekirdagda-3-katli-evde-yangin-1-olu-2-yarali-3652-dhaphoto5.jpg

tekirdagda-3-katli-evde-yangin-1-olu-2-yarali-3652-dhaphoto6.jpg

tekirdagda-3-katli-evde-yangin-1-olu-2-yarali-3652-dhaphoto7.jpg

tekirdagda-3-katli-evde-yangin-1-olu-2-yarali-3652-dhaphoto8.jpg

Son Haberler
Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı Gündem
Sağlıkçılara yol açan iş makinesi kara saplandı
Uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur? Sağlık
Uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur?
2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı Spor
2-0’dan maç veren bir Konyaspor'un futbol aklına ne demeli? Recep Çınar yazdı
Kripto paralar toparlanabilecek mi? Ekonomi
Kripto paralar toparlanabilecek mi?
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem Dünya
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Minivan ters şeritten gidince facianın eşiğinden dönüldü Gündem
Minivan ters şeritten gidince facianın eşiğinden dönüldü
Elazığ'da 129 köy yolu, ulaşıma kapandı Gündem
Elazığ'da 129 köy yolu, ulaşıma kapandı