Tekirdağ'da 3 katlı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniçiftlik Mahallesi Papatya 7'nci Sokak üzerinde bulunan 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hamdiye ve Hasan Gezen çiftine ait olan evde, yangını fark eden Hasan Gezen, komşularına giderek yardım istedi.

Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, balkonda kurtarılmayı bekleyen Hamdiye Gezen’i kurtarmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan Hamdiye Gezen, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Hasan Gezen ile birlikte, yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de elinde ve yüzünde yanıklar meydana geldi. Yaralı iki kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla, yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemeler yaparken jandarma ekiplerinin de yangının çıkış nedeni hakkında başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



