Tekirdağ’da 3 silah ile 2 bin 175 adet mermi ele geçirildi

Kaynak: AA
Tekirdağ’da 3 silah ile 2 bin 175 adet mermi ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve 2 bin 175 adet mermi ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve 2 bin 175 adet mermi ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, illegal yollardan silah üreten, satan, taşıyarak toplumun huzurunu bozan kişilerin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde R.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi.

R.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenleyen asayiş büro ekipleri, gerçekleştirdikleri aramada 3 adet farklı marka ve modellerde ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör, 1261 adet tabanca mermisi ve 914 adet kuru sıkı mermisi ele geçirdiler.

Operasyonun ardından R.A isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

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