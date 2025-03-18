Tekirdağ’da 4 katlı binada patlama: Mahsur kalanlar ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 2 kişi yaralandı, 4 kişi tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. 2 kişinin yaralandığı patlamada daire zarar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın 4'üncü katında mahsur kalan 2'si çocuk, 4 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile tahliye edildi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Günlü, patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğunu belirtti. Binada toplamda 13 kişinin yaşadığını ve yaralanın 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirten Günlü, patlamanın kesin nedenin çalışmaların ardından belirleneceğini kaydetti.

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