Tekirdağ'da 5 ilçede eğitime ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorlu, Ergene, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.