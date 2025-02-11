Tekirdağ'da 5 ilçede eğitime ara verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 5 ilçede eğitime ara verildi

Tekirdağ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorlu, Ergene, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Son Haberler
Kırıkkale’de evde çıkan yangında mahsur kalan kadın öldü
Kırıkkale’de evde çıkan yangında mahsur kalan kadın öldü
Bakan Yerlikaya, yüksek yargı mensuplarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, yüksek yargı mensuplarını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel'den Türk’e geçmiş olsun ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den Türk’e geçmiş olsun ziyareti
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Binlerce ton ele geçirildi
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Binlerce ton ele geçirildi
ABD mahkemesinden Eylem Tok'un oğlu hakkında flaş karar
ABD mahkemesinden Eylem Tok'un oğlu hakkında flaş karar