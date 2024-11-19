Tekirdağ'da 539 polisle denetim

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 539 polisle denetim

Tekirdağ'da 539 polisle gerçekleştirilen denetimlerde 11 aranan şahıs yakalandı, kusurlu bulunan araçlara ceza uygulandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. 539 polisle 274 okul çevresi, 240 iş yeri ve işletme, 98 park ve bahçe, 2 otobüs terminali ve 20 seyyar satıcı denetlendi.

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Ayrıca, 3 bin 43 kişinin genel bilgi taraması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.

Trafik kontrollerinde, 343 servis aracı ve 231 sivil araç olmak üzere toplam 574 araç denetlendi. Kusurlu bulunan 15 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.

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Okul ve yurt çevrelerinde elektronik sigara satışı, reşit olmayan bireylere alkol ve sigara satışına yönelik kontrollerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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