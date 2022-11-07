Tekirdağ'da 700 dönüm alan kül oldu

İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Misinli Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Geniş alana yayılan yangın, görenlerin ihbarı üzerine itfaiyeyi harekete geçirdi.

Olay yerine Avrupa Serbest Bölgesi, Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otluk, çalılık alan ve anız tarlaları alev alev yanarken, itfaiye ekipleri de yangına dört bir yandan müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası gece saatlerinde tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası otluk, çalılık ve anız tarlasının bulunduğu yaklaşık 700 dönüm alan kül oldu. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Erdinç Coşkun da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarına destek oldu.