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Tekirdağ'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:39
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Tekirdağ'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı
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Tekirdağ il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kentin giriş ve çıkışlarında narkotik suçlarla mücadele dahilinde çalışma yapıldı.

Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki 4 farklı olayda; 3 paket halinde 3 kilogram eroin, 10 paket halinde 5 kilogram 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza maddesi, bir miktar kokain, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 TL ve bir miktar döviz ele geçirildi.

4 konu ile ilgili 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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