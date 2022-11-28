Altyapı çalışmalarında açılan su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

AA'da yer alan habere göre, Veliköy Mahallesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında açılan 2 metre derinlikteki su dolu çukurun etrafında oynayan 10 yaşındaki Tunahan K, ayağının altındaki toprağın kayması nedeniyle çukura düştü.







Gruptaki diğer çocukların yardım çağrısıyla inşaat işçisi Ferman ve Derviş Ötün kardeşler, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı.







Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







Bu arada çocuğun babası Eyüp K, jandarmaya giderek, çukurun etrafında güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinden (TESKİ) şikayetçi oldu.



TESKİ yetkilileri ise durumun taşeron firma sorumluluğunda olduğunu belirtti.