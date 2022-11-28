28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Altyapı çalışmalarında açılan su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Altyapı çalışmalarında açılan su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında açılan su dolu çukura düşen çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:19
Takip Et

Tekirdağ'da altyapı çalışmalarında açılan su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Altyapı çalışmalarında açılan su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Veliköy Mahallesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında açılan 2 metre derinlikteki su dolu çukurun etrafında oynayan 10 yaşındaki Tunahan K, ayağının altındaki toprağın kayması nedeniyle çukura düştü.



Gruptaki diğer çocukların yardım çağrısıyla inşaat işçisi Ferman ve Derviş Ötün kardeşler, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı.



Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada çocuğun babası Eyüp K, jandarmaya giderek, çukurun etrafında güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinden (TESKİ) şikayetçi oldu.

TESKİ yetkilileri ise durumun taşeron firma sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿SASA ve Hektaş yatırımcının kabusu oldu
﻿SASA ve Hektaş yatırımcının kabusu oldu
﻿SASA ve Hektaş yatırımcının kabusu oldu
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor
﻿5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor
﻿5 bin yıllık terapi yöntemi şifa saçıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.