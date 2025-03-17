Tekirdağ’da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Yangın, saat 20.30 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Güngören Caddesi üzerindeki apartmanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Evden dumanların yayıldığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin kapalı olan kapısı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Dumanın sardığı daireye giren ekipler, Sema Gözeten'i yerde baygın halde yatarken buldu. Mutfakta ocağın üzerinde yanan tava ise itfaiye tarafından söndürüldü. İlk müdahalesi yapılan Gözeten, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı ile polis ekipleri evde inceleme yaptı. Gözeten'in evde birlikte yaşadığı kızının yangın sırasında işte olduğu öğrenildi. Gözeten'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.