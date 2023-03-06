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Tekirdağ'da arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şakalaşırken sinirlendiği arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:15
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Tekirdağ'da arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Atatürk Caddesi ile Özer Sokak'ın kesiştiği yerdeki bir kafede oturan U.Y. ve B.A. bir süre sonra dışarı çıktı.

Burada şakalaşan iki arkadaş arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından kaçan B.A, arkasından gelen arkadaşı U.Y. tarafından karnından tabancayla vuruldu. Şüpheli U.Y, daha sonra tabancayı çevredeki otların arasına sakladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Şüpheli U.Y. de ambulansa binerek hastaneye gitti.

Ameliyat edilen B.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri U.Y'nin otların arasına sakladığı tabancayı buldu.

Polis ekiplerince hastanede gözaltına alınan U.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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