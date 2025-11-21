Azerbaycan’dan dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Astsubay İlker Aykut’un Tekirdağ’da düzenlenen cenaze töreni sırasında yaşanan Atatürk posteri krizi, kentte ve ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, TBMM’de yaptığı konuşmada olaya sert tepki göstererek hem yaşananlara hem de bu duruma sebep olanlara yüklendi.

Şehidin cenaze töreninde, cami minaresine asılı olan Atatürk fotoğraflı Türk bayrağının “talimat üzerine” indirildiği iddialarının hatırlatıldığı konuşmada Taşçı, binlerce Tekirdağlının acıyla birleştiği bir günün böyle bir tartışmayla gölgelenmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

'ATATÜRK ‘BAZI ŞAHSİYET’ DEĞİLDİR'

Konuşmasında, olayla ilgili yapılan savunmalara da değinen Taşçı, Türk bayrağının şekli ve kullanılmasına dair standartlara gönderme yapılarak Atatürk fotoğraflı bayrağın indirilmesini sert ifadelerle eleştirdi:

“Atatürk ‘bazı şahsiyet’ değildir; o bayrağı bizatihi borçlu olduğumuz kişidir! Şehit cenazesinde bu yapılır mı? Acılı insanları daha da acıtmaktan, öfkeyi büyütmekten başka ne işe yaradı bu işgüzarlık?”

Yaşananlara hâlâ inanamadığını belirten Taşçı, Tekirdağ gibi Cumhuriyet’e ve Atatürk’e bağlılığı bilinen bir şehrin bu tartışmanın merkezine oturtulmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

'ATATÜRK’Ü CAMİ CEMAATİNDEN KOPARAMAZSINIZ'

Taşçı, konuşmasının devamında olayın sadece bir bayrak değişimi olmadığını, tarihsel hafızaya ve toplumsal birlik duygusuna yönelik bir kırılmaya dönüştüğünü savundu.

Atatürk’ün dini değerlerle karşı karşıya getirilmek istenmesinin büyük bir hata olduğunu vurgulayan Taşçı “Atatürk’ü cami cemaatinden, cami cemaatini Atatürk’ten koparmaya çalışmayın. Koparamazsınız. Atatürk milletin ta kendisidir; inancı dahil bütün hasletleriyle…” dedi.

Zamanlamanın da manidar olduğuna işaret eden vekil, olayın Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünün hemen ardından yaşanmasını hatırlattı.

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri, Taşçı’nın Kurtuluş Savaşı döneminde camilerin uğradığı tahribata ilişkin verdiği örnekler oldu.

İşgal güçlerinin Anadolu’nun birçok kentinde camileri hedef aldığını anımsatan Taşçı; Güneyköy Eski Camisi, Sekiyurt ve Ahmetler camileri, İzmir ve Balıkesir çevresindeki tarihî yapılar üzerinden somut örnekler sıralayarak; “Bu ülkede ‘Gazi camileri’ vardır. Yunan işgali sırasında kurşunlanmış, yakılmış, bombalanmış camiler… Bugün duvarlarında hâlâ mermi ve şarapnel izleri duruyor. Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı, Anadolu’da ne İslam’dan bir numune, ne İslamiyet’ten bir nişane kalacaktı. Pek çok minare çan kulesi olacaktı” ifadelerini kullandı.

Bu tarihsel örnekleri hatırlatma sebebinin, Atatürk’e yönelik saygısızlıkların “tekrarlayan bir nankörlük” haline gelmesi olduğunu belirten Taşçı, hem Cumhuriyet’e hem de inanca saldırıların aynı hedefe yöneldiğini söyledi.

'BAZI MECZUPLAR ÖLDÜ BİLİYORDUK, MEĞER ZİHİNLERDE YAŞIYORMUŞ'

Konuşmasının sonunda sert bir çıkış yapan Taşçı, Atatürk’e yönelik saldırıların ve tarihten ders çıkarılmamasının tehlikesine dikkat çekti:

“Biz ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen, ömrünü Atatürk’e hakaretle geçiren meczuplar öldü sanıyorduk; meğer bazılarının zihinlerinde yaşıyormuş. Yazık…”

Olay sonrası Tekirdağ’da birçok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcisi ve vatandaş, Atatürk fotoğraflı bayrağın indirilmesini “saygısızlık” olarak nitelendiren açıklamalar yapmıştı. Kentte günlerdir süren tepkilerin ardından konu Meclis gündemine taşınmış oldu. Vekil Selcan Taşçı’nın konuşması geniş yankı bulurken, olayın nasıl yaşandığına ilişkin idari süreçle ilgili yeni bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.