Tekirdağ’da atlar halka karıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ’da atlar halka karıştı

Tekirdağ'da henüz sahipleri belirlenmeyen 3 at kent merkezine indi. Başıboş dolaşan atlar, ilgi odağı oldu.

Tekirdağ'da henüz sahipleri belirlenmeyen 3 at kent merkezine indi. Başıboş dolaşan atlar, ilgi odağı oldu.

Önceki gün kent merkezine inen 3 at, Atatürk Meydanı çevresini mesken tuttu. Buradaki yeşil alanda otlayan atlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı kadınlar çocuklarını atların yanına götürüp gösterdi. Bazı kişiler ise cep telefonu ile atların görüntülerini çekti. Atların iki gündür aynı bölgede bulunduğunu söyleyen Rıdvan Tekin, "Şehir merkezinde atları görünce şaşırdım" dedi.

Yetkililer, atların sahiplerine ulaşmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

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