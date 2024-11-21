Tekirdağ’da aydınlatma direği, seyir halindeki sürücülerin üzerine devrildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direği, seyir halindeki motosiklet sürücülerinin üzerine düştü. Meydana gelen kazada aynı istikamette seyir halindeki 4 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı istikametindeki çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kapaklı istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle sallanan aydınlatma direği düştü. Direğin düşmesinin etkisiyle sürüş hakimiyetini kaybeden sürücüler, birbirlerine çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücülerine yaptıkları ilk müdahalenin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk etti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, TREDAŞ, Kapaklı Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulunurken, yaralı sürücülerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.