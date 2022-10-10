Tekirdağ'da balıkçılara ''poyraz'' engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra geçen cuma günü Marmara Denizi’nde başlayan poyraz, 4 gündür etkisini sürdürüyor.
Şiddetli rüzgar sebebiyle Süleymanpaşa'daki balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor. Poyraz sebebiyle rıhtıma bağlanan bir teknenin su alması sonrasında suyun dibine battığı da görüldü.
Balıkçılar denize açılmayı beklerken, bu sezon çoğu balıkçının Karadeniz’e gittiği öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.