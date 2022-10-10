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Tekirdağ'da balıkçılara "poyraz" engeli

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, etkili olan poyraz sebebiyle 4 gündür denize açılamıyor.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:57
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Tekirdağ'da balıkçılara "poyraz" engeli

Tekirdağ'da balıkçılara ''poyraz'' engeli
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra geçen cuma günü Marmara Denizi’nde başlayan poyraz, 4 gündür etkisini sürdürüyor.

Şiddetli rüzgar sebebiyle Süleymanpaşa'daki balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor. Poyraz sebebiyle rıhtıma bağlanan bir teknenin su alması sonrasında suyun dibine battığı da görüldü.

Balıkçılar denize açılmayı beklerken, bu sezon çoğu balıkçının Karadeniz’e gittiği öğrenildi.

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