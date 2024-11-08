Tekirdağ’da başıboş atlar cadde turu yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da başıboş atlar cadde turu yaptı

Tekirdağ’da Sokak köpeklerinin yanı sıra sokak aralarında dolaşan atları görenler hayretlerini gizleyemedi. Sokakta yürüyen çocuklar ve aileler de atlarla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Atların nereden geldikleri ya da kime ait oldukları henüz bilinmiyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa'nın Çınarlı Mahallesi'nde mahalle sakinleri, sokak köpeklerinin yanı sıra sokak aralarında dolaşan atlarla karşılaşınca hayrete düştü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, sabah ve gece saatlerinde mahalle sakinleri alışılmışın dışında bir manzara ile karşılaştı. Sokak köpekleri gibi başıboş dolaşan 4 at, mahalle arasında özgürce geziniyordu. Atların nereden geldikleri ya da kime ait oldukları henüz belirlenemezken, bölgedeki vatandaşlar bu "sokak atları" karşısında hayretini gizleyemedi. Kimisi bu durumu komik bulurken kimisi de atların sokak arasında dolaşmasının tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Mahallede bir süre dolaşan atlar, zaman zaman evlerin önündeki bitkileri koklayıp çevredeki otları kemirdi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile bu ilginç manzarayı kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sokakta yürüyen çocuklar ve aileler de atlarla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Tekirdağ'da sokak köpeklerine alışkın olan mahalleli, şimdi sokak atlarına da alışmaya başlıyor gibi görünüyor.

Sokak aralarındaki gezintilerinin sosyal medyada da ilgi çekmesiyle, "Tekirdağ sokak atları" esprileri yapılmaya başlandı.

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