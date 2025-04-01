Tekirdağ’da Bayram tatili korkutucu anlara sahne oldu: Gölde can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Kazak Gölü Mesire Alanı’nda deniz bisikletiyle tur atmaya çalışan 4 kişi, bisikletin ters dönmesi sonucu göle düştü. Can pazarının yaşandığı olayda ekipler müdahale ederek gençleri suyun içerisinden çıkardı.

30 Mart Pazar günü bayram tatilini piknik yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'na akın etti. Kazak Gölü'nde deniz bisikletiyle tur atmak isteyen N.Ü., G.Ü, A.Ü. ve Z.T. isimli vatandaşlar, bisikletin ters dönmesi sonucu suya düştü.

Göle düşen 4 vatandaş, bir başka deniz bisikletindeki kişinin yardımı ile kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göle düşen vatandaşlara ambulansta müdahale etti. Göle düşen vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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