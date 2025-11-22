Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde beton mikseri ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mert Vatansever (24), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kara yolunda meydana geldi. A.B., yönetimindeki 59 AJU 40 plakalı beton mikseri ile karşı yönden gelen Mert Vatansever'in kullandığı 34 VAT 07 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Vatansever araç, içinde sıkıştı. Yaralanan Vatansever, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatansever, burada kurtarılamadı. A.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.