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Çamurluk kopunca kaza yaptı

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken çamurluğu kopan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:26
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Tekirdağ'da bir motosikletin çamurluğu kopunca kaza yaptı

Çamurluk kopunca kaza yaptı
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İHA

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Eski Şifa kavşağı istikametine seyreden Ömer Faruk Arsu (21) yönetimindeki motosikletin çamurluğu koptu.
Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına, devriyeye çıktığı sırada denk gelen zabıta ekipleri koştu. Yaralı motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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