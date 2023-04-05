Çamurluk kopunca kaza yaptı

İHA
Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Eski Şifa kavşağı istikametine seyreden Ömer Faruk Arsu (21) yönetimindeki motosikletin çamurluğu koptu.
Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına, devriyeye çıktığı sırada denk gelen zabıta ekipleri koştu. Yaralı motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.