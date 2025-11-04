

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Santral yönünden Cumhuriyet Parkı istikametine yokuş aşağı seyreden U.A.İ.’nin kullandığı 35 AN 8749 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeyken seyir haline geçen U.G. yönetimindeki 24 ABR 643 plakalı otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü U.A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile çevredeki bir genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlik trafik polisi ve vatandaşların araya girmesiyle büyümeden engellendi.

Devrilerek sürüklenen motosikletten yere dökülen yağ birikintileri, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri görevlilerince temizlendi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.