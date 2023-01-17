Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Kaza, Malkara Hayrabolu Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki meydana geldi.

Malkara istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mustafa O. (55) ile karşı yönden gelmekte olan Selman Y.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mustafa O. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Batuhan K., ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.