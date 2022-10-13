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Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:16
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Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliginin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik müşterek operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Şarköy ilçesinde 1 ikamette ve 1 iş yerinde yapılan aramada, 1 ton el yapımı şarap tabir edilen alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

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