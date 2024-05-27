Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Ayrıldığı eşini silahla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, boşanma aşamasında olan bir çiftin buluşması dehşetle sonuçlandı. Samet Kaya (33), Zafer Mahallesi'nde kafeteryada buluştuğu eşi Meltem Kaya'ya (26) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, Zafer Mahallesi'ndeki bir kafeteryada gerçekleşti. İki çocuk sahibi çift, boşanma sürecinde anlaşmazlıklarını konuşmak üzere buluştu. Ancak aralarında çıkan tartışma sırasında Samet Kaya, yanındaki tabancayı çıkararak eşi Meltem Kaya'ya ateş etti. Göğsünden vurulan genç kadın, ağır yaralı olarak yere yığıldı. Saldırgan Samet Kaya ise hızla olay yerinden kaçtı.

Meltem Kaya'ya ilk müdahale, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meltem Kaya, acil olarak ameliyata alındı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırgan Samet Kaya'yı yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı. Polis, halktan saldırganın bulunmasına yardımcı olacak bilgileri yetkililere iletmelerini istedi.