14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler

Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yerde sürükledi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:36
Takip Et

Tekirdağ'da böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler

Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
5
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
6
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler
﻿Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler
﻿Böyle olur kadınların kavgası. Yerlerde sürüklendiler
﻿Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak
﻿Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak
﻿Tatyos Efendi 6. Kadıköy Plak Günleri'nde anılacak
﻿TÜBİTAK duyurdu: Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
﻿TÜBİTAK duyurdu: Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
﻿TÜBİTAK duyurdu: Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti
﻿Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı: Çok çalışıyor, hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz
﻿Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı: Çok çalışıyor, hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz
﻿Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı: Çok çalışıyor, hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.