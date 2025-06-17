Tekirdağ’da buğday tarlası kül oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası yandı.

Çorlu'nun Karatepe mevkisinde bulunan ekili buğday tarlasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tarlaları sardı. Üreticiler alevlere traktörler ve su tankları ile müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. İhbarla gelen itfaiyenin 7 ekiple müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.