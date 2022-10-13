﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı

İHA'nın haberine göre, Alipaşa Mahallesi’nde gizlice lüks bir site bahçesine giren 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, binalardan birinin sığınağına girdi. Burada 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. attığı çığlıklar üzerine fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aç ve bitkin halde bulunan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, su ve yemek verdi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilerek kadın sığınma evine gönderildi. Öte yandan, genç kızın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.