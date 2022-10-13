13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı

Tekirdağ Çorlu’da 20 yaşındaki genç kız, yaklaşık 3 gün önce gizlice girdiği bir sitenin sığınağında çığlıklar üzerine fark edilerek aç ve bitkin halde bulundu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız, kadın sığınma evine gönderildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:58
Takip Et

Tekirdağ'da çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı

Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Alipaşa Mahallesi’nde gizlice lüks bir site bahçesine giren 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, binalardan birinin sığınağına girdi. Burada 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. attığı çığlıklar üzerine fark edildi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aç ve bitkin halde bulunan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, su ve yemek verdi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilerek kadın sığınma evine gönderildi. Öte yandan, genç kızın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
3
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
4
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
5
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
6
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.