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Tekirdağ'da yangın: 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:44
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Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangın: 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
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Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Şarköy Belediyesi itfaiye ve Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bir helikopter, bir arazöz, 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi. (AA)

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