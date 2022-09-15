Tekirdağ'da yangın: 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şarköy Belediyesi itfaiye ve Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bir helikopter, bir arazöz, 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.