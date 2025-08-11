Tekirdağ’da çocuklar için açık hava sinema keyfi başlıyor

11 ilçede düzenlenen "Açık Hava Çocuk Sineması Günleri" ile çocuklara keyifli yaz akşamları sunuluyor. Etkinlik, bugün Kapaklı Bülent Ecevit Parkı’nda "Elemental: Doğanın Güçleri" filmiyle başlıyor.

SOKAK OYUNLARI VE İKRAMLARLA DOPDOLU ETKİNLİK

Animasyon ve macera filmlerinin ücretsiz gösterileceği etkinliklerde, film öncesinde saat 19.00’da geleneksel sokak oyunları oynanacak.

Ardından katılımcılara mısır ve meşrubat ikramı yapılacak. Ay boyunca Tekirdağ genelinde devam edecek program kapsamında Süper Yetenek 3: Büyük Yarış, Raya ve Son Ejderha, Ajan Kedi, DC Süper Evciller Takımı gibi birbirinden eğlenceli filmler, minik sinemaseverlerle buluşacak.

İlçe ilçe sinema programı:

11 Ağustos Pazartesi – Kapaklı – Elemental: Doğanın Güçleri

12 Ağustos Salı – Saray – Süper Yetenek 3: Büyük Yarış

14 Ağustos Perşembe – Malkara – Süper Yetenek 2

15 Ağustos Cuma – Şarköy – Ajan Kedi

16 Ağustos Cumartesi – Çerkezköy – Raya ve Son Ejderha

18 Ağustos Pazartesi – Hayrabolu – Ajanlar İş Başında

19 Ağustos Salı – Muratlı – Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar

21 Ağustos Perşembe – Ergene – Sindirella ve Sevimli Arkadaşları

22 Ağustos Cuma – Çorlu – DC Süper Evciller Takımı

25 Ağustos Pazartesi – Marmaraereğlisi – Dilek

26 Ağustos Salı – Süleymanpaşa – Doğal Kahramanlar

Geleneksel sokak oyunları saat 19.00’da, film gösterimleri ise saat 20.30’da başlayacak. Ailelerin de katılımına açık olan etkinlik, çocuklara unutulmaz bir yaz deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Çocuklarımızın yaz tatilini daha keyifli hale getirmek için ilçelerimizin tamamında açık hava sinema etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yıl birbirinden eğlenceli animasyon filmlerini ücretsiz olarak minik sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebileceği bu etkinliklerimiz hem eğlenceli hem de sosyal bir ortam sunuyor. Tüm Tekirdağlı hemşehrilerimizi, özellikle de çocuklarımızı bu güzel organizasyonlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.