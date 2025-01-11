Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demir atmak zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, balıkçıların limanda beklediğini belirtti.

Pehlivanoğlu, hava koşullarının düzelmesiyle avcılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağını ifade etti.

Öte yandan, Çorlu Havaalanı'ndaki özel eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın iki gün daha etkili olması bekleniyor.