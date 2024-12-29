Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli: Şilep ve tankerler demirledi, balıkçılar açılamadı

Düzenleme: Kaynak: AA

Tekirdağ’da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle 5 şilep ve tanker demirledi, balıkçılar denize açılamadı. Poyrazın 2 gün daha etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ’da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

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Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, balıkçıların sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını belirtti.

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Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda beklediğini ve poyrazın etkisini yitirmesini beklediklerini ifade etti. Havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

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Poyrazın etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya atık malzemeler sürüklerken, sahilde bazı alanlarda yosun birikintileri oluştu. Kentte hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü, poyrazın 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli: Şilep ve tankerler demirledi, balıkçılar açılamadı
Deniz ulaşımına 'poyraz' engeli! 2 gün daha sürecek