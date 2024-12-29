Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli: Şilep ve tankerler demirledi, balıkçılar açılamadı

Tekirdağ’da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, balıkçıların sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını belirtti.

Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda beklediğini ve poyrazın etkisini yitirmesini beklediklerini ifade etti. Havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

Poyrazın etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya atık malzemeler sürüklerken, sahilde bazı alanlarda yosun birikintileri oluştu. Kentte hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü, poyrazın 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiği bildirildi.