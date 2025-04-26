Tekirdağ'da doğal gaz kuyusunda gaz kaçağına müdahale ediliyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine Vakıflar Mahallesi’nde 2 doğal gaz kuyusunda gece saatlerinde kaçak meydana geldi. Çevredekiler ağır gaz kokusu nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, TPAO, jandarma, sağlık ve Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede çalışma yaparken, jandarma da bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, kuyuların olduğu yeri girişlere kapattı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman da bölgeye gelerek durum hakkında bilgi aldı. Ekipler, gaz basıncının düşürülmesi ve kaçağın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.