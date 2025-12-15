NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, Tekirdağ'da tarımsal üretimde ekin kamburu böceği uyarısı yaptı.

Sağlam, AA muhabirine, hububat ekili alanlarda görülen ekin kamburu böceği (Zabrus tenebrioides) nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin düzenli olarak tarlalarını kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle böcek popülasyonunda artış yaşandığı aktaran Sağlam, bunun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Sıcaklık ve yağış rejimindeki düzensizlikler nedeniyle zararlılarla mücadelenin öneminin arttığını vurgulayan Sağlam, üreticilerin buğdayın ekiminden itibaren kış şartlarının sertleşmesine kadar olan süreçte daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Zararlının temas ettiği bitkiyi yok ettiğini, yoğunluğa göre yüzde 100 zarar yapabileceğini ifade eden Sağlam, "Üreticilerin karşılaştığı en önemli zararlılardan biri Zabrus. Bu zararlı, buğdayın erken dönemde zarar yaparak tarlanın tamamen bitkisiz kalmasına neden olabilecek potansiyele sahip." dedi.

Sağlam, üreticilerin hububat ekili alanlarda görülen zararlıları erken tespit ederek önlem alması gerektiğini belirtti.

Zabrus zararlısının ekili alanda yer yer boşluklara neden olduğunu ve bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Zararlının erken dönemde tespit edilmesi çok önemli. Aksi halde ilerleyen süreçte tarlalarda kelleşmiş boş alanlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle bitki kökleri ve yaprakların toprak altına çekilip çekilmediği mutlaka kontrol edilmeli. Bu aşamada yüzey ilaçlaması öneriyoruz. Ürün erken dönemde olduğu için ilaç kalıntısı riski bulunmuyor. Ancak ilaçlama mutlaka ruhsatlı ürünlerle ve önerilen dozlarda yapılmalı."