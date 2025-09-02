Tekirdağ'da emniyet kemeri sayesinde kazadan sağ salim kurtuldu

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, otomobil ile çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü avukat Mecit Gül yaralandı.
Kaza, Yenice Mahallesi Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Yol bakım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda Yenice sahil istikametine seyreden Osman K., yönetimindeki 19 AAY 803 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden gelen Avukat Mecit Gül'ün kullandığı 59 YH 125 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan Avukat Mecit Gül araçtan yaralı çıkarıldı. Emniyet kemeri takması sayesinde kazadan sağ salim kurtulan Mecit Gül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.