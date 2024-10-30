Tekirdağ'da faciadan dönüldü. Yanan otobüsü çektiği yer şoke etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Sürücüsünün bir akaryakıt istasyonuna çektiği araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'den çıkıp Çanakkale üzerinden İstanbul'a giden Buzlu firmasına ait Mercedes yolcu otobüsü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldiği sırada motor bölümünden yoğun dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, rampalı olan yol sonrası güvenli bir noktada durmak amacıyla otobüsü şehrin girişindeki bir akaryakıt istasyonuna çekerek itfaiyeye haber verdi.

Otobüste bulunan 13 yolcu ise hızla tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.