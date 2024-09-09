Tekirdağ'da farklı tarihlerde çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Olaylarda şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı.

Hayrabolu Gölet mevkiinde E.A., E.N.B. ve F.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalar sonucunda 5,14 gram bonzai, 2 adet extacy ve 3 adet uyuşturucu hap bulundu. Aynı tarihte, Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi’nde E.D. isimli şahsın üzerindeki aramada 5,1 gram esrar ele geçirildi.

Çorlu Rumeli Mahallesi’nde de S.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 400 gram metanfetamin, 7 adet sentetik hap ve 9 bin 950 Türk Lirası bulundu.