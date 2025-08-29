Tekirdağ'da feci kaza: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı



Kaza, Kapaklı-Çerkezköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç metrelerce sürüklenerek hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan üç kişi yaralı halde ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki Nisa B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.