Tekirdağ’da feci kaza! 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde, Muratlı Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, F.A. yönetimindeki 39 AAE 615 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından yoldan çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada, sürücü F.A. ve araçtaki dört kişi daha yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne, diğer dört yaralı ise Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Emniyet ekipleri, kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Hurdaya dönen otomobil, kurtarıcı ile yediemin otoparkına çekilirken, yola saçılan cam kırıkları belediye ekiplerince temizlendi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.