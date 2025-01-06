Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ’da H.K, isimli bir sürücü seyir halinde kullandığı cip ile hâkimiyetini kaybederek önce orta refüje çarptı, daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla attı. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olmasından dolayı kazada yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.K. idaresindeki 06 CTH 369 plakalı cip, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje, oradan da aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı

Araçtan kendi imkanları ile inen sürücü H.K. ve araçta yolcu olarak bulunan H.B.Ü., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı

Araç kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve Tredaş ekipleri de tedbiren hazır bekletildi.

Emniyet kemeri sayesinde ölümden döndüEmniyet kemeri sayesinde ölümden döndü

Öte yandan, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı

Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı

Son Haberler
Meteoroliji uyardı: Çığ tehlikesi var
Meteoroliji uyardı: Çığ tehlikesi var
Derince'de feci kaza: Otomobilin motoru yerinden koptu
Otomobilin motoru yerinden koptu
Teknolojiyi bilinçsiz kullanmanın beyindeki kalıcı hasarları... Uzmanlar uyarıyor
Teknolojiyi bilinçsiz kullanmanın beyindeki kalıcı hasarları... Uzmanlar uyarıyor
Mersin’de ısınmak isteyen kişi hayatını kaybetti
Mersin’de ısınmak isteyen kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı
Tekirdağ’da feci kaza! Emniyet kemeri bir kez daha hayat kurtardı