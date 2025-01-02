Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı

Tekirdağ Çorlu'da bir otomobil feci bir şekilde kaza yaptı. Otomobilin, yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ Çorlu Çevre Yolu üzeri Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Emlaklar istikametine seyreden Ogün A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası yaralanan Ogün A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Öte yandan Çorlu Trafik Büro Amiri Ahmet Esen de bölgeye gelerek ekiplerle birlikte yoğunluğa müdahale edip trafiği açtı.

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