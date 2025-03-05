Tekirdağ'da feci kaza: TIR şoförü sıkışarak can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir kamyon yol kenarındaki park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, iki araç arasında sıkışan TIR şoförü Metin Maşalcı hayatını kaybetti, kamyon şoförü İdris Gökhan ise yaralandı.

Kaza, Çorlu gişeler mevkii yakınlarında, 16 BJZ 837 plakalı TIR'ını yol kenarına çekip yükünü kontrol eden Metin Maşalcı'nın arkasından gelen 34 FTD 961 plakalı kamyonun çarpması sonucu gerçekleşti.

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Çarpmanın etkisiyle, Maşalcı araçlar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

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Kamyon şoförü İdris Gökhan ise araçta sıkıştı ve jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Gökhan, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Maşalcı'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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