Tekirdağ'da feci kaza: TIR şoförü sıkışarak can verdi

Kaza, Çorlu gişeler mevkii yakınlarında, 16 BJZ 837 plakalı TIR'ını yol kenarına çekip yükünü kontrol eden Metin Maşalcı'nın arkasından gelen 34 FTD 961 plakalı kamyonun çarpması sonucu gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle, Maşalcı araçlar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü İdris Gökhan ise araçta sıkıştı ve jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gökhan, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Maşalcı'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.