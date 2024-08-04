Tekirdağ’da feci kaza! Yaralılar var!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da feci kaza! Yaralılar var!

Tekirdağ’da seyir halindeki otomobil, park halinde olan iki araca çarpması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yaralılar var!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, D110 karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi mevkiinde meydana gelen bir trafik kazasına sahne oldu.

Yolun kenarındaki su kanalında park halindeki iki otomobile, seyir halindeki bir otomobilin arkadan çarpması sonucu zincirleme bir kaza yaşandı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve NKÜ Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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